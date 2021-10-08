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【內房危機】普徠仕沈文婷：料內房調控未來有放鬆空間

財金猛人追蹤 07:19 2021/10/08

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內地近年收緊對房地產調控，對房企實施「三條紅綫」管制，加快公司的去槓桿步伐，而恒大集團 （03333） 由於債台高築，在資金流動性收緊的情況下，未能按時償還海外債券利息，引發市場對恒大債務問題或令中國爆發系統性危機的憂慮。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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