【內房危機】普徠仕沈文婷：料內房調控未來有放鬆空間 財金猛人追蹤 07:19 2021/10/08 分享： 內地近年收緊對房地產調控，對房企實施「三條紅綫」管制，加快公司的去槓桿步伐，而恒大集團 （03333） 由於債台高築，在資金流動性收緊的情況下，未能按時償還海外債券利息，引發市場對恒大債務問題或令中國爆發系統性危機的憂慮。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【土地問題】林少陽：本地地產股其實係超跌咗！ 2021/10/05 【土地問題】林少陽：本地地產股其實係超跌咗！ 【Q4前景】法巴譚慧敏：經濟愈差 就愈大機會放水 2021/10/06 【Q4前景】法巴譚慧敏：經濟愈差 就愈大機會放水 【板塊機遇】范卓雲：要把握碳中和機遇 2021/10/07 【板塊機遇】范卓雲：要把握碳中和機遇 你可能感興趣 【土地問題】林少陽：本地地產股其實係超跌咗！ 18:15 2021/10/05 【土地問題】林少陽：本地地產股其實係超跌咗！ 【Q4前景】法巴譚慧敏：經濟愈差 就愈大機會放水 19:20 2021/10/06 【Q4前景】法巴譚慧敏：經濟愈差 就愈大機會放水 【板塊機遇】范卓雲：要把握碳中和機遇 10:02 2021/10/07 【板塊機遇】范卓雲：要把握碳中和機遇 最新專欄文章 【名家談港股】基金名家林少陽：港股已接近底部！ 今日 【名家談港股】基金名家林少陽：港股已接近底部！ 【名家揀高息股】揭基金名家林少陽 高息 低PE新寵 2021/10/07 【名家揀高息股】揭基金名家林少陽 高息 低PE新寵 【板塊機遇】范卓雲：要把握碳中和機遇 2021/10/07 【板塊機遇】范卓雲：要把握碳中和機遇 【Q4前景】法巴譚慧敏：經濟愈差 就愈大機會放水 2021/10/06 【Q4前景】法巴譚慧敏：經濟愈差 就愈大機會放水 【名家談內銀】8厘股息率 滙豐范卓雲：藍籌內銀有投資機會 2021/10/06 【名家談內銀】8厘股息率 滙豐范卓雲：藍籌內銀有投資機會 亞太 財政政策 貨幣政策 債券 經濟 股票 恒大 中國市場 行業 亞洲