英國後脫歐時代影響浮現 因談判桌前下錯棋 國際 08:05 2021/10/08 分享： 英國最近貨車司機人手嚴重不足，導致當地多項商品供應瀕臨中斷，影響民眾日常生活。不少聲音認為，英國陷入前所未開的供應鏈危機，是源於脫歐程序處理不當，未妥善與歐盟達成兩全其美的協議，最終作繭自縛。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 郭麗明 欄名 : 國金好書 相關文章 天然氣價創新高 英國工業恐癱瘓 2021/10/07 天然氣價創新高 英國工業恐癱瘓 英國下議院之父倡議員加薪 幅度遠勝NHS 今日 英國下議院之父倡議員加薪 幅度遠勝NHS 【澳洲疫情】悉尼7成民眾打齊針 公共埸所下周重開 2021/10/07 【澳洲疫情】悉尼7成民眾打齊針 公共埸所下周重開 【BNO移民英國】明年或加能源費及市政稅 生活成本大增 2021/10/07 【BNO移民英國】明年或加能源費及市政稅 生活成本大增 約翰遜倡建高薪高技術「新英國」 被商界狠批經濟文盲 2021/10/07 約翰遜倡建高薪高技術「新英國」 被商界狠批經濟文盲 你可能感興趣 天然氣價創新高 英國工業恐癱瘓 16:08 2021/10/07 天然氣價創新高 英國工業恐癱瘓 英國下議院之父倡議員加薪 幅度遠勝NHS 今日 08:05 英國下議院之父倡議員加薪 幅度遠勝NHS 【澳洲疫情】悉尼7成民眾打齊針 公共埸所下周重開 18:05 2021/10/07 【澳洲疫情】悉尼7成民眾打齊針 公共埸所下周重開 最新專欄文章 化解氣候危機 實踐ESG成趨勢 2021/10/02 化解氣候危機 實踐ESG成趨勢 有捨才有得 實踐ESG需棄小政府模式 2021/10/01 有捨才有得 實踐ESG需棄小政府模式 揭阿富汗戰爭失敗真相 美隱瞞軍情埋伏綫 2021/09/25 揭阿富汗戰爭失敗真相 美隱瞞軍情埋伏綫 塔利班迅速奪阿富汗 華府隱瞞軍情早埋伏綫 2021/09/24 塔利班迅速奪阿富汗 華府隱瞞軍情早埋伏綫 英接收大量阿富汗人 種族和平共存惹關注 2021/09/18 英接收大量阿富汗人 種族和平共存惹關注 經濟 網絡熱話 歐盟 英國 脫歐 約翰遜 自由貿易協定