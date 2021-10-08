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英國後脫歐時代影響浮現 因談判桌前下錯棋

國際 08:05 2021/10/08

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英國最近貨車司機人手嚴重不足，導致當地多項商品供應瀕臨中斷，影響民眾日常生活。不少聲音認為，英國陷入前所未開的供應鏈危機，是源於脫歐程序處理不當，未妥善與歐盟達成兩全其美的協議，最終作繭自縛。

...

撰文 : 郭麗明

欄名 : 國金好書

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