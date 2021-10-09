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英國人手荒非一日之寒 折射經濟深層矛盾

國際 09:05 2021/10/09

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英國的供應鏈危機愈演愈烈，缺乏貨車司機下，有英國奶農被迫傾倒牛奶，放棄自己的農務成果。英國的豬肉、汽油甚至藥品的供應鏈齊齊出事，脫歐旗手、首相約翰遜（Boris Johnson）責無旁貸。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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