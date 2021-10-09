英國人手荒非一日之寒 折射經濟深層矛盾 國際 09:05 2021/10/09 分享： 英國的供應鏈危機愈演愈烈，缺乏貨車司機下，有英國奶農被迫傾倒牛奶，放棄自己的農務成果。英國的豬肉、汽油甚至藥品的供應鏈齊齊出事，脫歐旗手、首相約翰遜（Boris Johnson）責無旁貸。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 能源危機避不了 最壞時刻仍未到 2021/10/07 能源危機避不了 最壞時刻仍未到 FB噩運纏身 三大危機威脅成長 2021/10/07 FB噩運纏身 三大危機威脅成長 英國財相終亮劍 意在約翰遜相位 2021/10/05 英國財相終亮劍 意在約翰遜相位 新冠藥研發取突破 可成世界救星？ 2021/10/04 新冠藥研發取突破 可成世界救星？ 3大利淡夾擊 英鎊未跌完？ 2021/09/30 3大利淡夾擊 英鎊未跌完？ 你可能感興趣 能源危機避不了 最壞時刻仍未到 17:53 2021/10/07 能源危機避不了 最壞時刻仍未到 FB噩運纏身 三大危機威脅成長 17:52 2021/10/07 FB噩運纏身 三大危機威脅成長 英國財相終亮劍 意在約翰遜相位 18:50 2021/10/05 英國財相終亮劍 意在約翰遜相位 最新專欄文章 國金札記 - 能源危機避不了 最壞時刻仍未到 2021/10/08 能源危機避不了 最壞時刻仍未到 能源危機避不了 最壞時刻仍未到 2021/10/07 能源危機避不了 最壞時刻仍未到 國金札記 - fb噩運纏身 3大危機威脅成長 2021/10/07 fb噩運纏身 3大危機威脅成長 英國財相終亮劍 意在約翰遜相位 2021/10/06 英國財相終亮劍 意在約翰遜相位 國金札記 - 新冠藥物現突破 可成世界救星？ 2021/10/05 新冠藥物現突破 可成世界救星？ 經濟 疫情 約翰遜 英國