【掌握先機】明年經濟前瞻 投資曙光在望

兩個多月後便踏入2022年，又是時間要趁早部署明年的投資大計。而本篇的研究報告會聚焦美元、油價、美債收益率、國內居民消費價格指數和海運價格等等作前瞻性的分析，好助各位撥開宏觀經濟的迷霧，投資路上更得心應手，並祝各位賺到盆滿缽滿！

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2022年宏觀猜想一︰布油價格明年升破90美元/桶，未來3年升破100美元/桶。

明年全球原油需求或超過疫前高點0.7%；OPEC雖於8月開始增產，但卻以疫前產量為增產天花板；去年7月以來頁岩油未增資本開支。明年全球原油存在大約2百萬桶/天的供給缺口，即便伊朗全面恢復供給亦難填補，庫存或將進一步降至2014年水平。

2022年宏觀猜想二︰美元指數貶值至85下方

今年美元指數反彈與全球仍存不確定性及美聯儲率先轉向有關。隨着全球疫情得到控制，經濟不確定性降溫，明年美元指數將大概率回落。此外，中期選舉前美聯儲大概率偏鴿，亦將壓制美元走勢。2001至2020年美元年均振幅為13.2%，一旦貶值明年美元指數大概率跌破90，年中低點甚至可能在85下方。

2022年宏觀猜想三︰海運價格或將回落

疫後全球海運出現極大的供需矛盾，且供給因素更為複雜。比如，去年H2歐美國家對自中國進口商品形成「單向」路徑依賴、出口國集裝箱船「有去無回」；大量集裝箱在歐美港口堆積擁堵及港口等物流環節工作人員數量下降導致疫後歐美等區域港口效率下降；出口國運輸業「招工難」、勞工成本上升。西部證券認為海運的供需矛盾有望在未來半年得以緩解並在明年H2出現逆轉。

2022年宏觀猜想四︰中期選舉前美國或再度對外施壓

拜登政府對中歐等經濟體的貿易緩和或僅為打壓通脹預期訴求下的權宜之計。一旦內政落地，中期選舉前拜登政府或將政策轉變為對外施壓。該政策基調的轉變亦有可能對部分資產形成風險偏好的約束。

2022年宏觀猜想五︰10年美債收益率高點或在2022 Q1

但凡有政治根基的總統上台，就會影響貨幣政策節奏，中期選舉與大選年份會適度鴿派、其他年份貨幣政策則偏鷹。未來數月疫情退潮實際利率將帶動10年美債收益率走高，該過程亦將為明年中期選舉預留了空間；明年Q2至Q3美聯儲則會相對鴿派，以防止貨幣政策對中期選舉產生干擾。預計2022年10年期美債收益率高點或出現在Q1，且有望突破2%，Q2至Q3期間10年期美債收益率中樞則有望小幅下移，中期選舉後再度反彈。

2022年宏觀猜想六︰明年豬油共振，A股風格切換

生豬養殖利潤已降至冰點。一旦豬肉價格上漲，且豬油同漲，則明年國內居民消費價格指數（CPI）按年大概率上破2%。可見，PPI與CPI剪刀差有望於明年大幅收斂，一旦如此，明年大眾消費品的風險收益比將明顯好於上游原材料行業。

報告來源︰西部證券

編輯︰葉麗雯