摩根資管許長泰：儲局減買債 股市非必跌

球季開鑼，又到一眾球迷考眼光的時候。不少人喜歡參考兩隊球隊過往對戰成績來預測賽果。但大家都知道，單憑對戰往績並不足夠，我們還需要參考球隊近況、球員狀態及場地環境等等客觀因素，才可以提高預測結果的準確度

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