摩根資管許長泰：儲局減買債 股市非必跌 名家專區 2021/10/08 分享： 球季開鑼，又到一眾球迷考眼光的時候。不少人喜歡參考兩隊球隊過往對戰成績來預測賽果。但大家都知道，單憑對戰往績並不足夠，我們還需要參考球隊近況、球員狀態及場地環境等等客觀因素，才可以提高預測結果的準確度 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 許長泰 摩根資產管理亞洲首席市場策略師 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 普徠仕沈文婷：收水漸成形 短期添波動 2021/10/07 普徠仕沈文婷：收水漸成形 短期添波動 【限電危機】瑞銀汪濤恐雙控延至2022年 周期有待評估（第二版） 2021/10/06 【限電危機】瑞銀汪濤恐雙控延至2022年 周期有待評估（第二版） 宏利方君明：大灣區內房可以安全過渡 2021/10/06 宏利方君明：大灣區內房可以安全過渡 【名家論市】景順料年底股市好過現在 2021/10/05 【名家論市】景順料年底股市好過現在 【名家拆局】大和賴志文 評未來半年最大隱憂 （第二版） 2021/10/05 【名家拆局】大和賴志文 評未來半年最大隱憂 （第二版） 中國 新冠肺炎疫情 經濟 美國 美元 美股 股票 美國聯儲局 債券 亞洲