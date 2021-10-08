冠軍MPF年內累漲17% 捧場客賺逾4萬 名家專區 2021/10/08 分享： 環球股市波動，根據晨星最新統計，截止9月底止，今年來表現最好的強積金（MPF）與回報包尾者差距甚大，大贏家是宏利環球精選計劃歐洲股票基金，狂彈17.5%，排第二的滙豐（00005）及恒生（00011） ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 曾桂芬 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - fb風波 恐臨新一輪監管浪潮 2021/10/07 fb風波 恐臨新一輪監管浪潮 交易講場 - 恒生周息率回升至4.5厘 告別低息期 2021/10/06 恒生周息率回升至4.5厘 告別低息期 交易講場 - 中港未通關零售難反彈 大摩看好希慎估值 2021/10/05 中港未通關零售難反彈 大摩看好希慎估值 交易講場 - 中國「限電停產」 全球通脹添壓？ 2021/10/04 中國「限電停產」 全球通脹添壓？ 交易講場 - 再有明星股申港上市 身家漲成焦點 2021/10/02 再有明星股申港上市 身家漲成焦點 股票 強積金 滙豐控股（00005） 恒生銀行（00011） 東亞銀行（00023） 中國恒大（03333）