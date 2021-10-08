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冠軍MPF年內累漲17% 捧場客賺逾4萬

名家專區 2021/10/08

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環球股市波動，根據晨星最新統計，截止9月底止，今年來表現最好的強積金（MPF）與回報包尾者差距甚大，大贏家是宏利環球精選計劃歐洲股票基金，狂彈17.5%，排第二的滙豐（00005）及恒生（00011）

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撰文 : 曾桂芬

欄名 : 交易講場

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