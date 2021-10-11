【十倍股】電動車新勢力三強 距離盈利還有多遠？ 研究報告 08:00 2021/10/11 分享： 電動車中國新勢力三強，蔚來（NIO）、小鵬 （09868） 、理想 （02015） ，9月交付量分別按年升126%、199%、103%，繼續保持強勁增長；前三季度交付量分別為2.44萬、2.57萬、2.57萬輛，三者差距不大。然而，由於研發投入規模大，三者繼續處於虧損狀態，第二季淨虧損分別為6.6億、12億、2.4億元（人民幣，下同），究竟新勢力三強距離盈利還有多遠呢？ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【脫碳模式】電動車大勢所趨 上游企業有優勢 今日 【脫碳模式】電動車大勢所趨 上游企業有優勢 【掌握先機】明年經濟前瞻 投資曙光在望 今日 【掌握先機】明年經濟前瞻 投資曙光在望 【能源危機】高盛看油價上90美元 產業鏈受惠分析 今日 【能源危機】高盛看油價上90美元 產業鏈受惠分析 【Q4股市策略】10大券商追蹤 年底反攻有望？ （足本版） 2021/10/08 【Q4股市策略】10大券商追蹤 年底反攻有望？ （足本版） 【11月政策出台】騰訊 阿里 快手 沒事了？（第三版） 2021/10/08 【11月政策出台】騰訊 阿里 快手 沒事了？（第三版） 蔚來（美：NIO） 理想汽車—W（02015） 小鵬汽車－W（09868） 電動車 中國汽車工業協會 上升空間 新能源 Tesla 品牌 行政