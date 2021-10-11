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【十倍股】電動車新勢力三強 距離盈利還有多遠？

研究報告 08:00 2021/10/11

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電動車中國新勢力三強，蔚來（NIO）、小鵬 （09868） 、理想 （02015） ，9月交付量分別按年升126%、199%、103%，繼續保持強勁增長；前三季度交付量分別為2.44萬、2.57萬、2.57萬輛，三者差距不大。然而，由於研發投入規模大，三者繼續處於虧損狀態，第二季淨虧損分別為6.6億、12億、2.4億元（人民幣，下同），究竟新勢力三強距離盈利還有多遠呢？

...

欄名 : 券商有路捉

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