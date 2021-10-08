基金一哥力撑 科網股望轉勢 名家專區 2021/10/08 分享： 受本港及外圍多項利好消息刺激，港股昨大升735點或近3.1%，收報24701，為近2個半月來最大單日升幅。 市場解讀特首施政報告勾畫北部都會區發展藍圖，利好手持大量農地的四大藍籌地產股外，美國共和黨與民 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 大戶愈跌愈買 阿里長綫值博？ 2021/10/07 大戶愈跌愈買 阿里長綫值博？ 透視中港美 - 北水援兵未到 愛股趁回吐吸 2021/10/05 北水援兵未到 愛股趁回吐吸 透視中港美 - 美滙神奇數字的啓示 2021/10/04 美滙神奇數字的啓示 透視中港美 - 中國經濟轉弱 反當好消息炒？ 2021/10/01 中國經濟轉弱 反當好消息炒？ 透視中港美 - 港股人民幣交易 要移兩座大山 2021/09/30 港股人民幣交易 要移兩座大山 科技軟件 港股 基金 騰訊控股（00700） 建設銀行（00939） 中國移動（00941） 小米集團－W（01810） 中國人壽（02628） 美團－W（03690） 施政報告