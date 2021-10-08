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專題:退休理財

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基金一哥力撑 科網股望轉勢

名家專區 2021/10/08

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受本港及外圍多項利好消息刺激，港股昨大升735點或近3.1%，收報24701，為近2個半月來最大單日升幅。

市場解讀特首施政報告勾畫北部都會區發展藍圖，利好手持大量農地的四大藍籌地產股外，美國共和黨與民

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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