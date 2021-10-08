中通將復甦 價格戰暫停 名家專區 2021/10/08 分享： 港股昨日急彈，是否升浪重現有待觀望，但中美元首年底見面會是港股見底的拐點，不妨開始分段入市。而隨着內地經濟復甦，快遞需求正在增加，加上快遞減價戰暫停，中通快遞（02057）下半年盈利有望恢復增長。 中通 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股反彈難言升浪 習拜會或是轉捩點（第三版） 2021/10/07 港股反彈難言升浪 習拜會或是轉捩點（第三版） 中字股實力談 - 中交十分吸引 PE3倍 息6.8厘 2021/10/07 中交十分吸引 PE3倍 息6.8厘 中字股實力談 - 港股區間上落乏方向 或挾淡倉先炒碳中和（第三版） 2021/10/06 港股區間上落乏方向 或挾淡倉先炒碳中和（第三版） 中字股實力談 - 維達續尋頂 PE平過同業 2021/10/06 維達續尋頂 PE平過同業 中字股實力談 - 港股黃金周震盪 十月危城未解除（第三版） 2021/10/05 港股黃金周震盪 十月危城未解除（第三版） 每股盈利 每股資產淨值 恒生中國企業指數 中通快遞—SW（02057） 人民幣 板塊 美元