中通將復甦 價格戰暫停

港股昨日急彈，是否升浪重現有待觀望，但中美元首年底見面會是港股見底的拐點，不妨開始分段入市。而隨着內地經濟復甦，快遞需求正在增加，加上快遞減價戰暫停，中通快遞（02057）下半年盈利有望恢復增長。

中通

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