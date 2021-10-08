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【資金流向】港股甫反彈盈富即見大走資 反攻二萬五受阻有先兆?（第二版）

財金 12:25 2021/10/08

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港股今早裂口高開逾360點，以25064暫全日高位開市後，早段升勢逐步減弱。恒指中午收報24633，倒跌63點或0.3%。

港股未能一舉突破25000心理關口，資金動力不足有迹可尋。北水假後重臨，流入步伐相對温和，半日淨流入金額僅約15億元。

惟港股半日成交急增至近950億元，已達昨全日總成交約一千億元的九成多。惟觀乎昨日港股甫現強勁升市，ETF被動投資者即大手減持獲利來看，今早獲減倉行動或持續，港股向上突破恐添阻力。

追蹤恒指的盈富基金 （02800） 昨錄逾14億元淨流出，為逾3個月來最大單日走資額；追縱恒生國指ETF （02828） 情況相若，昨錄約8億元淨流出，為1個月多最多。

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惟獨追蹤恒生科技指數的ETF續見資金流入，當中資產規模最大的南方恒生科技 （03033） 昨仍錄8,000多萬元少量淨流入。

重磅科技股續為市場焦點，阿里巴巴 （09988） 半日大升逾3%，旗下阿里健康 （00241） 則升逾4%。惟騰訊 （00700） 及美團 （03690） 同由早段高位急回，半日變動不大，小米 （01810） 更倒跌逾2%。

重磅股友邦 （01299） 偏軟稍回，中港藍籌地產股全綫回吐，三桶油股價亦隨國際油價回落。另瑞聲 （02018） 大跌最多約一成半，拖累舜宇 （02382） 急回最多4%，同樣削弱投資情緒。

港股要集結動力向上突破，看來還要待北水加碼南下配合。

撰文：劉德斌

 

欄名 : 港股脈博

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