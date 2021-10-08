【Q4股市策略】10大券商追蹤 年底反攻有望？ （十之六） 研究報告 研究報告 13:31 2021/10/08 分享： 北水歸位第二天，恒指裂口高開，曾重逾二萬五水平，對指數貢獻最多的排名，首位阿里 （09988） 帶動恒指逾70點，第二及三位為騰訊 （00700） 及美團 （03690） 對貢獻超過40點。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【施政報告】建築股 地產股長揸好還是短炒好？ （附高盛名單）（第二版） 今日 【施政報告】建築股 地產股長揸好還是短炒好？ （附高盛名單）（第二版） 【11月政策出台】騰訊 阿里 快手 沒事了？（第二版） 今日 【11月政策出台】騰訊 阿里 快手 沒事了？（第二版） 【施政報告】地產股疑慮盡消 農地大贏家 大行逐個捉（附個股土儲、股息率、目標價比較）（第二版） 2021/10/07 【施政報告】地產股疑慮盡消 農地大贏家 大行逐個捉（附個股土儲、股息率、目標價比較）（第二版） 【超值國策股】前景好 PE低 盤點爆升碳中和板塊（附券商預測參考表）第五版 2021/10/07 【超值國策股】前景好 PE低 盤點爆升碳中和板塊（附券商預測參考表）第五版 【Q4得寵股】體育用品股 券商心水推薦 2021/10/06 【Q4得寵股】體育用品股 券商心水推薦 滯脹 消滯 財政政策 貨幣政策 經濟數據表現 經濟現象 市場動向 宏觀分析 大行報告 港股