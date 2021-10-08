【北水派貨】中央指令不惜代價供電二次發酵 電力股全綫瀉 財金 11:53 2021/10/08 分享： A股復市，北水重臨，為騰訊 （00700） 、美團 （03690） 等科網愛股添注動力。相對之下，9月內地電荒爆發後一度獲北水追捧的電力股卻全綫急瀉，相信與北水派貨不無關係。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【大市拆局】北部都會區農地變黃金? 恒地大翻身曾飆近一成（第二版） 2021/10/07 【大市拆局】北部都會區農地變黃金? 恒地大翻身曾飆近一成（第二版） 【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格瞓身增持 阿里巴巴翻身在望?（第二版） 2021/10/06 【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格瞓身增持 阿里巴巴翻身在望?（第二版） 【大市拆局】滙豐重倉恒大美元債 股價下試40元關有理?（第二版） 2021/10/04 【大市拆局】滙豐重倉恒大美元債 股價下試40元關有理?（第二版） 【結算前瞻】9月期指結算前夕 下月合約炒低水藏暗湧（第三版） 2021/09/28 【結算前瞻】9月期指結算前夕 下月合約炒低水藏暗湧（第三版） 【阿里巴巴股價】阿里再創上市低位 基金經理屢敗屢戰?（第二版） 2021/09/24 【阿里巴巴股價】阿里再創上市低位 基金經理屢敗屢戰?（第二版） 港股 國資委 電力股 韓正 撈底 能源供應 煤 龍源電力（00916） 中國電力（02380） 華潤電力（00836）