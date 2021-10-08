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【北水派貨】中央指令不惜代價供電二次發酵 電力股全綫瀉

財金 11:53 2021/10/08

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A股復市，北水重臨，為騰訊 （00700） 、美團 （03690） 等科網愛股添注動力。相對之下，9月內地電荒爆發後一度獲北水追捧的電力股卻全綫急瀉，相信與北水派貨不無關係。

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欄名 : 大市拆局

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