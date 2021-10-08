【沽空報告】「失信人」賈躍亭創辦的法拉第未來遭狙擊 股價不跌反升？（第二版） 財金猛人追蹤 16:05 2021/10/08 分享： 被中國政府列入失信人名單的賈躍亭，其創辦的美國電動車公司法拉第未來（Faraday Future），遭沽空機構J Capital Research唱淡，指不認為公司能賣出一輛汽車。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 最新專欄文章 【恒大危機】「股壇狙擊手」親授必勝財技？ 揭甘比私有化華置背後玄機（第三版） 2021/10/07 【恒大危機】「股壇狙擊手」親授必勝財技？ 揭甘比私有化華置背後玄機（第三版） 【超人掃貨】股價低殘現黃金機會？ 李嘉誠7月以來36度增持長實（附大行最新目標價） 2021/10/06 【超人掃貨】股價低殘現黃金機會？ 李嘉誠7月以來36度增持長實（附大行最新目標價） 【內房債務危機】昔日「鋤D會」力撐上市 「曾慶紅侄女」花樣年今淪恒大二號？（第四版） 2021/10/05 【內房債務危機】昔日「鋤D會」力撐上市 「曾慶紅侄女」花樣年今淪恒大二號？（第四版） 【恒大危機】傳合生創展收購恒大物業 「潮州幫」朱孟依接中央密旨？（第二版） 2021/10/04 【恒大危機】傳合生創展收購恒大物業 「潮州幫」朱孟依接中央密旨？（第二版） 【契媽股】女股神一周沽Tesla套逾30億 連日轉追一隻綫上地產股（第二版） 2021/09/30 【契媽股】女股神一周沽Tesla套逾30億 連日轉追一隻綫上地產股（第二版） 美股 電動車 特殊目的收購公司（SPAC） 合併 沽空