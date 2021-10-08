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【沽空報告】「失信人」賈躍亭創辦的法拉第未來遭狙擊 股價不跌反升？（第二版）

財金猛人追蹤 16:05 2021/10/08

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被中國政府列入失信人名單的賈躍亭，其創辦的美國電動車公司法拉第未來（Faraday Future），遭沽空機構J Capital Research唱淡，指不認為公司能賣出一輛汽車。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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