新鐵踏站帶挈樓價升值潛力? 名家專區 14:00 2021/10/08 分享： 《施政報告》提出多個新亮點，包括打造「北部都會區」及建議興建東鐵白石角站，新基建支持下，增添未來新界樓市動力，惟發展年期長，買家入市必須三思而行。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 樓價再向上衝 還看新動力 2021/09/18 樓價再向上衝 還看新動力 商場效應 推高將軍澳樓價 2021/09/24 商場效應 推高將軍澳樓價 業主高位收割 2021/09/30 業主高位收割 《施政報告》後 樓價點走? 2021/10/05 《施政報告》後 樓價點走? 你可能感興趣 樓價再向上衝 還看新動力 14:00 2021/09/18 樓價再向上衝 還看新動力 商場效應 推高將軍澳樓價 01:00 2021/09/24 商場效應 推高將軍澳樓價 業主高位收割 01:00 2021/09/30 業主高位收割 最新專欄文章 專家樓論 - 會不會又是坐車出市區上班？ 今日 會不會又是坐車出市區上班？ 專家樓論 - 100萬個單位多不多？ 2021/10/07 100萬個單位多不多？ 專家樓論 - 回到初心 2021/10/06 回到初心 專家樓論 - 《施政報告》後 樓價點走? 2021/10/05 《施政報告》後 樓價點走? 專家樓論 - 施政報告預先評 方向正確但救不了近火？ 2021/10/05 施政報告預先評 方向正確但救不了近火？ 二手市場 白石角 樓價 天賦海灣 成交 放盤 交通 基建