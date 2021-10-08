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新鐵踏站帶挈樓價升值潛力?

名家專區 14:00 2021/10/08

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《施政報告》提出多個新亮點，包括打造「北部都會區」及建議興建東鐵白石角站，新基建支持下，增添未來新界樓市動力，惟發展年期長，買家入市必須三思而行。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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