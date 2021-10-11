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【脫碳模式】電動車大勢所趨 上游企業有優勢

研究報告 08:20 2021/10/11

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基金管理公司「富蘭克林鄧普頓」指出，科技發展、氣候變化等等因素正在塑造疫後的全球經濟，脫碳模式之下，電動車與相關產業將成為新時代寵兒，可留意吉利汽車 （00175） 、比亞迪股份 （01211） 、天能動力 （00819）

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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