【脫碳模式】電動車大勢所趨 上游企業有優勢 研究報告 08:20 2021/10/11 分享： 基金管理公司「富蘭克林鄧普頓」指出，科技發展、氣候變化等等因素正在塑造疫後的全球經濟，脫碳模式之下，電動車與相關產業將成為新時代寵兒，可留意吉利汽車 （00175） 、比亞迪股份 （01211） 、天能動力 （00819） 。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【十倍股】電動車新勢力三強 距離盈利還有多遠？ 今日 【十倍股】電動車新勢力三強 距離盈利還有多遠？ 【Q4展望】建銀料港股先跌後反彈 恒指22660至26500上落（第三版） 2021/10/08 【Q4展望】建銀料港股先跌後反彈 恒指22660至26500上落（第三版） 【Q4股市策略】10大券商追蹤 年底反攻有望？ （足本版） 2021/10/08 【Q4股市策略】10大券商追蹤 年底反攻有望？ （足本版） 你可能感興趣 【十倍股】電動車新勢力三強 距離盈利還有多遠？ 今日 08:00 【十倍股】電動車新勢力三強 距離盈利還有多遠？ 【Q4展望】建銀料港股先跌後反彈 恒指22660至26500上落（第三版） 14:30 2021/10/08 【Q4展望】建銀料港股先跌後反彈 恒指22660至26500上落（第三版） 【Q4股市策略】10大券商追蹤 年底反攻有望？ （足本版） 17:09 2021/10/08 【Q4股市策略】10大券商追蹤 年底反攻有望？ （足本版） 最新專欄文章 【掌握先機】明年經濟前瞻 投資曙光在望 今日 【掌握先機】明年經濟前瞻 投資曙光在望 【十倍股】電動車新勢力三強 距離盈利還有多遠？ 今日 【十倍股】電動車新勢力三強 距離盈利還有多遠？ 【能源危機】高盛看油價上90美元 產業鏈受惠分析 今日 【能源危機】高盛看油價上90美元 產業鏈受惠分析 【Q4股市策略】10大券商追蹤 年底反攻有望？ （足本版） 2021/10/08 【Q4股市策略】10大券商追蹤 年底反攻有望？ （足本版） 【11月政策出台】騰訊 阿里 快手 沒事了？（第三版） 2021/10/08 【11月政策出台】騰訊 阿里 快手 沒事了？（第三版） 中國市場 大行報告 市場動向 經濟 汽車 人工智能 氣候暖化 全球化 電動車 天能動力（00819）