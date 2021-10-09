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領展收復失地 業績前偷步買

名家專區 2021/10/09

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特首林鄭月娥日前公布現屆任期內最後一份施政報告，房屋政策重點全放在增加中長綫土地供應上，並無任何打壓樓市措施。地產發展股周四急彈後昨日普遍回吐，收租股接力向上。

房託基金領展（00823）昨再升近1%，

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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零售 林鄭月娥 物業 內地保險股 領展房產基金（00823） 冠君產業信託（02778） 希慎興業（00014） 太古地產（01972） 九龍倉置業（01997） 中國平安（02318）

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