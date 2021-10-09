領展收復失地 業績前偷步買 名家專區 2021/10/09 分享： 特首林鄭月娥日前公布現屆任期內最後一份施政報告，房屋政策重點全放在增加中長綫土地供應上，並無任何打壓樓市措施。地產發展股周四急彈後昨日普遍回吐，收租股接力向上。 房託基金領展（00823）昨再升近1%， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 基金一哥力撑 科網股望轉勢 2021/10/08 基金一哥力撑 科網股望轉勢 透視中港美 - 大戶愈跌愈買 阿里長綫值博？ 2021/10/07 大戶愈跌愈買 阿里長綫值博？ 透視中港美 - 北水援兵未到 愛股趁回吐吸 2021/10/05 北水援兵未到 愛股趁回吐吸 透視中港美 - 美滙神奇數字的啓示 2021/10/04 美滙神奇數字的啓示 透視中港美 - 中國經濟轉弱 反當好消息炒？ 2021/10/01 中國經濟轉弱 反當好消息炒？ 零售 林鄭月娥 物業 內地保險股 領展房產基金（00823） 冠君產業信託（02778） 希慎興業（00014） 太古地產（01972） 九龍倉置業（01997） 中國平安（02318）