領展收復失地 業績前偷步買

特首林鄭月娥日前公布現屆任期內最後一份施政報告，房屋政策重點全放在增加中長綫土地供應上，並無任何打壓樓市措施。地產發展股周四急彈後昨日普遍回吐，收租股接力向上。

房託基金領展（00823）昨再升近1%，

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