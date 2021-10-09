國指三底背馳 催化劑在年底 名家專區 2021/10/09 分享： 內地股市國慶假期後復市造好，國企指數昨日雖高開低走，但短綫呈現「三底背馳」，中綫又出現「錘頭」，10月有望見底，新升浪突破點或在年底，「習拜會」會是催化劑之一，不妨開始分段入市。 國企指數昨日先升後跌再 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股十月震盪 年底好戲連場（第四版） 2021/10/08 港股十月震盪 年底好戲連場（第四版） 中字股實力談 - 中通將復甦 價格戰暫停 2021/10/08 中通將復甦 價格戰暫停 中字股實力談 - 港股反彈難言升浪 習拜會或是轉捩點（第三版） 2021/10/07 港股反彈難言升浪 習拜會或是轉捩點（第三版） 中字股實力談 - 中交十分吸引 PE3倍 息6.8厘 2021/10/07 中交十分吸引 PE3倍 息6.8厘 中字股實力談 - 港股區間上落乏方向 或挾淡倉先炒碳中和（第三版） 2021/10/06 港股區間上落乏方向 或挾淡倉先炒碳中和（第三版） 恒生中國企業指數 上海證券交易所綜合股價指數 習近平 聯合國 中國電信（00728） 中國移動（00941） 聯想集團（00992） 維達國際（03331） 中國能源建設（03996） 寶尊電商—SW（09991）