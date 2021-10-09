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國指三底背馳 催化劑在年底

名家專區 2021/10/09

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內地股市國慶假期後復市造好，國企指數昨日雖高開低走，但短綫呈現「三底背馳」，中綫又出現「錘頭」，10月有望見底，新升浪突破點或在年底，「習拜會」會是催化劑之一，不妨開始分段入市。

國企指數昨日先升後跌再

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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