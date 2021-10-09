比特幣曾越5.6萬關 市場大到不能忽視？ 名家專區 2021/10/09 分享： 比特幣年中經歷崩盤後信心回升，億萬富豪索羅斯（George Soros）旗下對冲基金日前承認持有比特幣後，帶動比特幣曾突破5.6萬美元關口。摩根大通指出，比特幣上漲主要有三大原因。 美稱無意效華 禁止加 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 袁諾曦 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 冠軍MPF年內累漲17% 捧場客賺逾4萬 2021/10/08 冠軍MPF年內累漲17% 捧場客賺逾4萬 交易講場 - fb風波 恐臨新一輪監管浪潮 2021/10/07 fb風波 恐臨新一輪監管浪潮 交易講場 - 恒生周息率回升至4.5厘 告別低息期 2021/10/06 恒生周息率回升至4.5厘 告別低息期 交易講場 - 中港未通關零售難反彈 大摩看好希慎估值 2021/10/05 中港未通關零售難反彈 大摩看好希慎估值 交易講場 - 中國「限電停產」 全球通脹添壓？ 2021/10/04 中國「限電停產」 全球通脹添壓？ 中國 美國 美元 英國 服務 金融 產品 期貨 AR 黃金