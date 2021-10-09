比特幣曾越5.6萬關 市場大到不能忽視？

比特幣年中經歷崩盤後信心回升，億萬富豪索羅斯（George Soros）旗下對冲基金日前承認持有比特幣後，帶動比特幣曾突破5.6萬美元關口。摩根大通指出，比特幣上漲主要有三大原因。

美稱無意效華 禁止加

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