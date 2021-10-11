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歐元偏低 反變吸引

名家專區 2021/10/11

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縱使美國聯儲局收緊買債，料只屬權宜之計，但是在拜登還要推大量刺激方案之下，聯儲局實難以收水。

美國國會上周通過，把美國財政部的發債上限規模提高4,800億美元，意味拜登政府又可繼續透過發債來加大其開支。

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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