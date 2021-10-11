縱使美國聯儲局收緊買債，料只屬權宜之計，但是在拜登還要推大量刺激方案之下，聯儲局實難以收水。

美國國會上周通過，把美國財政部的發債上限規模提高4,800億美元，意味拜登政府又可繼續透過發債來加大其開支。

...