歐元偏低 反變吸引 名家專區 2021/10/11 分享： 縱使美國聯儲局收緊買債，料只屬權宜之計，但是在拜登還要推大量刺激方案之下，聯儲局實難以收水。 美國國會上周通過，把美國財政部的發債上限規模提高4,800億美元，意味拜登政府又可繼續透過發債來加大其開支。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元 或加快收緊貨幣政策 今日 歐元 或加快收緊貨幣政策 英鎊 初步下跌目標1.34美元 今日 英鎊 初步下跌目標1.34美元 日圓 短期下跌目標113 今日 日圓 短期下跌目標113 澳元 徘徊71至75美仙 今日 澳元 徘徊71至75美仙 紐元 支持位68美仙 今日 紐元 支持位68美仙 你可能感興趣 歐元 或加快收緊貨幣政策 今日 01:00 歐元 或加快收緊貨幣政策 英鎊 初步下跌目標1.34美元 今日 01:00 英鎊 初步下跌目標1.34美元 日圓 短期下跌目標113 今日 01:00 日圓 短期下跌目標113 最新專欄文章 加元 有機試1.24 今日 加元 有機試1.24 紐元 支持位68美仙 今日 紐元 支持位68美仙 澳元 徘徊71至75美仙 今日 澳元 徘徊71至75美仙 日圓 短期下跌目標113 今日 日圓 短期下跌目標113 英鎊 初步下跌目標1.34美元 今日 英鎊 初步下跌目標1.34美元 美元 美滙 美滙指數 美國聯儲局 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元