【名家談港股】霸菱方偉昌：港股現在估值吸引！

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多項壞消息打擊下，港股近期曾跌穿24000點並創近1年低位。霸菱中港股票投資總監方偉昌在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「港股現在估值是吸引的！」
方偉昌說：
「恒生指數跌至24000點水平，其實已好低，今年壞消息一浪接一浪，包括監管政策、恒大危機、內地限電等，好多壞消息其實已反映了，參考恒指過去範圍，在23000至24000點水平已好低，倘不計以前曾出現危機而跌至18000點，恒指其實是偏低，尤其是比較歐美等成熟市場，港股市盈率好低。」
方偉昌在接受本刊專訪時，恒生指數處於24000點水平。
參考彭博綜合券商預測未來12個月，恒生指數市盈率為10.4倍，低於道指的18.9倍、法國CAC 40指數的15倍、德國法蘭克福DAX指數的14.2倍。
他稱：
「我們看看龍頭股騰訊 （00700） 和阿里巴巴 （09988） 等，這些股份的估值已跌到歷史新低，好多壞消息已反映了。」
他表示：
「對於長綫投資者來說，港股現在是絕對吸引的，好多股份的估值已吸引。」
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本報記者：周劍琴
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撰文 : 投資理財周刊 Money Times
欄名 : MT專訪