  • 32°C
香港時間 : 20211011日 (週一) 14:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【名家投資心法】林少陽：即使遊戲規則改變，都可以帶來新的機會！

財金猛人追蹤 14:10 2021/10/11

分享：

恒指在上周二下試23681點的全年新低，不過其後反彈，恒指上周五收報24837點。

更深入分析，可詳閱《專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法》

面對波動市況，師承亞洲股神東尼Tony Measor、信奉價值投資的以立投資董事總經理林少陽，在接受《投資理財周刊》專訪時表示，面對波動市況，都要以平常心去面對。

選股上，如果公司有好多未知風險因素，我地就盡量唔會投資，而呢一點比起派貼士、分析下一季市況更加重要，會嘗試將無法量化和預計的因素清走，排除能力圈以外可以投資的項目。退而求其次就係分散投資，建立一個好大的組合，選一些龍頭股，而且政策風險低的公司。

不過，林少陽認為，「即使遊戲規則改變，都可以帶來新的機會，就算情況再壞，總有一綫希望。」

更多林少陽對板塊看法，可點擊下圖。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

他又指：「始終都要keep住投資，因為在通脹預期升溫下，唔投資風險會更大。咁嘅環境係難嘅，預期會加息，經濟有機會出現滯漲，挑戰係大，但不投資，損耗會更大。有定價能力的生產者可以將成本轉嫁給消費者，選擇具競爭力的公司在這個環境下，好過揸現金。」

林少陽的投資心法，可點擊下圖。

    點擊圖片放大
    +2

更深入分析，可詳閱《林少陽：平常心面對波動市 「通脹升温 唔投資風險更大」》

對於近日開始見反彈的新經濟板塊，林少陽認為認為，政策負面因素很大機會在今季度內出清，料對恢復市場信心有幫助。

更深入分析，可詳閱《林少陽點評新經濟股》

記者：陳紫瑩

10月限量優惠︰訂閱《香港經濟日報》電子版即送你HK$540優惠禮遇 <詳情>

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

相關文章

專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法
今日
專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法

你可能感興趣

專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法
今日 00:01
專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法

最新專欄文章

【名家看後市】瑞信邵志銘：估值已平 市場已反映不少負面消息！（附六大超級趨勢）
今日
【名家看後市】瑞信邵志銘：估值已平 市場已反映不少負面消息！（附六大超級趨勢）
【內房危機】普徠仕沈文婷：料內房調控未來有放鬆空間
2021/10/08
【內房危機】普徠仕沈文婷：料內房調控未來有放鬆空間
【名家談港股】基金名家林少陽：港股已接近底部！
2021/10/08
【名家談港股】基金名家林少陽：港股已接近底部！
【名家揀高息股】揭基金名家林少陽 高息 低PE新寵
2021/10/07
【名家揀高息股】揭基金名家林少陽 高息 低PE新寵
【板塊機遇】范卓雲：要把握碳中和機遇
2021/10/07
【板塊機遇】范卓雲：要把握碳中和機遇
新經濟股 林少陽 經濟 板塊 新經濟 亞洲

上一篇文章

【暴跌17%】聯想變幻想 楊元慶「計錯數」令回A上市脫腳？（附大行最新調整後目標價）

下一篇文章

【收息策略】通脹未停 風險演化未消
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版