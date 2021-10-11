【名家投資心法】林少陽：即使遊戲規則改變，都可以帶來新的機會！

恒指在上周二下試23681點的全年新低，不過其後反彈，恒指上周五收報24837點。

更深入分析，可詳閱《專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法》

面對波動市況，師承亞洲股神東尼Tony Measor、信奉價值投資的以立投資董事總經理林少陽，在接受《投資理財周刊》專訪時表示，面對波動市況，都要以平常心去面對。

選股上，如果公司有好多未知風險因素，我地就盡量唔會投資，而呢一點比起派貼士、分析下一季市況更加重要，會嘗試將無法量化和預計的因素清走，排除能力圈以外可以投資的項目。退而求其次就係分散投資，建立一個好大的組合，選一些龍頭股，而且政策風險低的公司。

不過，林少陽認為，「即使遊戲規則改變，都可以帶來新的機會，就算情況再壞，總有一綫希望。」

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他又指：「始終都要keep住投資，因為在通脹預期升溫下，唔投資風險會更大。咁嘅環境係難嘅，預期會加息，經濟有機會出現滯漲，挑戰係大，但不投資，損耗會更大。有定價能力的生產者可以將成本轉嫁給消費者，選擇具競爭力的公司在這個環境下，好過揸現金。」

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更深入分析，可詳閱《林少陽：平常心面對波動市 「通脹升温 唔投資風險更大」》

對於近日開始見反彈的新經濟板塊，林少陽認為認為，政策負面因素很大機會在今季度內出清，料對恢復市場信心有幫助。

更深入分析，可詳閱《林少陽點評新經濟股》

記者：陳紫瑩

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