【名家投資心法】林少陽：就算市況幾差 都要繼續投資！ 財金猛人追蹤 07:19 2021/10/11 分享： 恒指在上周二下試23681點的全年新低，不過其後反彈，恒指上周五收報24837點。更深入分析，可詳閱《專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法》 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法 今日 專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法 你可能感興趣 專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法 今日 00:01 專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法 最新專欄文章 【名家看後市】瑞信邵志銘：港股缺上升催化劑 兩會前或新政續來！（附六大超級趨勢） 今日 【名家看後市】瑞信邵志銘：港股缺上升催化劑 兩會前或新政續來！（附六大超級趨勢） 【內房危機】普徠仕沈文婷：料內房調控未來有放鬆空間 2021/10/08 【內房危機】普徠仕沈文婷：料內房調控未來有放鬆空間 【名家談港股】基金名家林少陽：港股已接近底部！ 2021/10/08 【名家談港股】基金名家林少陽：港股已接近底部！ 【名家揀高息股】揭基金名家林少陽 高息 低PE新寵 2021/10/07 【名家揀高息股】揭基金名家林少陽 高息 低PE新寵 【板塊機遇】范卓雲：要把握碳中和機遇 2021/10/07 【板塊機遇】范卓雲：要把握碳中和機遇 新經濟股 林少陽 經濟 板塊 新經濟 亞洲