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【名家投資心法】林少陽：就算市況幾差 都要繼續投資！

財金猛人追蹤 07:19 2021/10/11

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恒指在上周二下試23681點的全年新低，不過其後反彈，恒指上周五收報24837點。

更深入分析，可詳閱《專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法》

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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