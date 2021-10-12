【名家談內房】林少陽：內房具選擇性機會 財金猛人追蹤 10:03 2021/10/12 分享： 繼恒大 （03333） 未能償還其美元債利息後，另一內房花樣年 （01777） 亦表示未能償還其本金2.06億的美元債券，令市場擔心內房或將爆發違約潮。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【名家投資心法】林少陽：即使遊戲規則改變，都可以帶來新的機會！ 2021/10/11 【名家投資心法】林少陽：即使遊戲規則改變，都可以帶來新的機會！ 你可能感興趣 【名家投資心法】林少陽：即使遊戲規則改變，都可以帶來新的機會！ 17:41 2021/10/11 【名家投資心法】林少陽：即使遊戲規則改變，都可以帶來新的機會！ 最新專欄文章 【名家看後市】瑞信邵志銘：估值已平 市場已反映不少負面消息！（附六大超級趨勢） 2021/10/11 【名家看後市】瑞信邵志銘：估值已平 市場已反映不少負面消息！（附六大超級趨勢） 【名家投資心法】林少陽：即使遊戲規則改變，都可以帶來新的機會！ 2021/10/11 【名家投資心法】林少陽：即使遊戲規則改變，都可以帶來新的機會！ 【內房危機】普徠仕沈文婷：料內房調控未來有放鬆空間 2021/10/08 【內房危機】普徠仕沈文婷：料內房調控未來有放鬆空間 【名家談港股】基金名家林少陽：港股已接近底部！ 2021/10/08 【名家談港股】基金名家林少陽：港股已接近底部！ 【名家揀高息股】揭基金名家林少陽 高息 低PE新寵 2021/10/07 【名家揀高息股】揭基金名家林少陽 高息 低PE新寵 人物專訪 林少陽 物業 債券 恒大 服務 行業