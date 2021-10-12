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【名家談內房】林少陽：內房具選擇性機會

財金猛人追蹤 10:03 2021/10/12

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繼恒大 （03333） 未能償還其美元債利息後，另一內房花樣年 （01777） 亦表示未能償還其本金2.06億的美元債券，令市場擔心內房或將爆發違約潮。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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