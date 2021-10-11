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【能源危機】高盛看油價上90美元 產業鏈受惠分析

研究報告 07:00 2021/10/11

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石油、天然氣供應不足，加上各國要積極增儲渡過極冷冬天，導致今冬能源危機愈演愈烈。高盛看好現金流與石油及天然氣價格有強勁槓桿效應的油企，認為尚有上升空間，當中中石油 （00857） 、中海油 （00883） 均榜上有名，獲「買入」評級。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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