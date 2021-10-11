【能源危機】高盛看油價上90美元 產業鏈受惠分析 研究報告 07:00 2021/10/11 分享： 石油、天然氣供應不足，加上各國要積極增儲渡過極冷冬天，導致今冬能源危機愈演愈烈。高盛看好現金流與石油及天然氣價格有強勁槓桿效應的油企，認為尚有上升空間，當中中石油 （00857） 、中海油 （00883） 均榜上有名，獲「買入」評級。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法 今日 專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法 你可能感興趣 專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法 今日 00:01 專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法 最新專欄文章 【Q4股市策略】10大券商追蹤 年底反攻有望？ （足本版） 2021/10/08 【Q4股市策略】10大券商追蹤 年底反攻有望？ （足本版） 【11月政策出台】騰訊 阿里 快手 沒事了？（第三版） 2021/10/08 【11月政策出台】騰訊 阿里 快手 沒事了？（第三版） 【施政報告】建築股 地產股長揸好還是短炒好？ （附高盛名單）（第二版） 2021/10/08 【施政報告】建築股 地產股長揸好還是短炒好？ （附高盛名單）（第二版） 【施政報告】地產股疑慮盡消 農地大贏家 大行逐個捉（附個股土儲、股息率、目標價比較）（第二版） 2021/10/07 【施政報告】地產股疑慮盡消 農地大贏家 大行逐個捉（附個股土儲、股息率、目標價比較）（第二版） 【超值國策股】前景好 PE低 盤點爆升碳中和板塊（附券商預測參考表）第五版 2021/10/07 【超值國策股】前景好 PE低 盤點爆升碳中和板塊（附券商預測參考表）第五版 投資推介 市場動向 大行報告 能源危機 煤 天然氣 石油 買入 EV／EBITDA H股