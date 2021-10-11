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【名家看後市】瑞信邵志銘：估值已平 市場已反映不少負面消息！（附六大超級趨勢）

財金猛人追蹤 08:11 2021/10/11

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港股第四季開局，一度失守兩萬四關，其後借助新經濟股反彈而回升，上周收報24837點，一周回升262點。今日大市回升，對於後市看法，專家又點睇呢？

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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