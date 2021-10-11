【名家看後市】瑞信邵志銘：港股缺上升催化劑 兩會前或新政續來！（附六大超級趨勢） 財金猛人追蹤 08:22 2021/10/11 分享： 港股第四季開局，一度失守兩萬四關，其後借助新經濟股反彈而回升，上周收報24837點，一周回升262點。對於後市看法，專家又點睇呢？ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【板塊機遇】范卓雲：要把握碳中和機遇 2021/10/07 【板塊機遇】范卓雲：要把握碳中和機遇 【名家投資心法】林少陽：就算市況幾差 都要繼續投資！ 今日 【名家投資心法】林少陽：就算市況幾差 都要繼續投資！ 【名家談大市】港美「傳統股災月」反而旺？名家趙文利：留意11月縮減QE！（附25年中港美10月數據） 2021/10/04 【名家談大市】港美「傳統股災月」反而旺？名家趙文利：留意11月縮減QE！（附25年中港美10月數據） 你可能感興趣 【板塊機遇】范卓雲：要把握碳中和機遇 10:02 2021/10/07 【板塊機遇】范卓雲：要把握碳中和機遇 【名家投資心法】林少陽：就算市況幾差 都要繼續投資！ 今日 07:19 【名家投資心法】林少陽：就算市況幾差 都要繼續投資！ 【名家談大市】港美「傳統股災月」反而旺？名家趙文利：留意11月縮減QE！（附25年中港美10月數據） 19:31 2021/10/04 【名家談大市】港美「傳統股災月」反而旺？名家趙文利：留意11月縮減QE！（附25年中港美10月數據） 最新專欄文章 【名家投資心法】林少陽：就算市況幾差 都要繼續投資！ 今日 【名家投資心法】林少陽：就算市況幾差 都要繼續投資！ 【內房危機】普徠仕沈文婷：料內房調控未來有放鬆空間 2021/10/08 【內房危機】普徠仕沈文婷：料內房調控未來有放鬆空間 【名家談港股】基金名家林少陽：港股已接近底部！ 2021/10/08 【名家談港股】基金名家林少陽：港股已接近底部！ 【名家揀高息股】揭基金名家林少陽 高息 低PE新寵 2021/10/07 【名家揀高息股】揭基金名家林少陽 高息 低PE新寵 【板塊機遇】范卓雲：要把握碳中和機遇 2021/10/07 【板塊機遇】范卓雲：要把握碳中和機遇 人物專訪 邵志銘 人大政協兩會 疫情 基金 氣候暖化 中國人民銀行 GDP 恒生指數 中國