環海．東岸將軍澳ver.登場！ 名家專區 10:00 2021/10/11 分享： 市場焦點集中沙田大型新盤的同時，多個新盤部署截擊，當中多年未有推盤的九建重出江湖，旗下將軍澳石角路新盤快推售，項目提供1556伙，市傳開則、面積及布局，亦與同系紅磡環海．東岸相當類似，有將軍澳版環海．東岸之稱。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 新盤市場仲有乜焦點？ 2021/09/20 新盤市場仲有乜焦點？ 施政報告前爆新盤爆搶客戰 2021/09/27 施政報告前爆新盤爆搶客戰 施政報告後 新盤主導樓價爭持？ 2021/09/29 施政報告後 新盤主導樓價爭持？ 你可能感興趣 新盤市場仲有乜焦點？ 10:00 2021/09/20 新盤市場仲有乜焦點？ 施政報告前爆新盤爆搶客戰 12:18 2021/09/27 施政報告前爆新盤爆搶客戰 施政報告後 新盤主導樓價爭持？ 01:00 2021/09/29 施政報告後 新盤主導樓價爭持？ 最新專欄文章 憧憬通關舖位業主騎牛搵馬？ 2021/10/06 憧憬通關舖位業主騎牛搵馬？ 祖堂地鬆綁未足夠 須同步解決司理問題 2021/10/05 祖堂地鬆綁未足夠 須同步解決司理問題 平過大圍站都買架啦？ 2021/10/04 平過大圍站都買架啦？ 呎價平風險低 工廈成外資掃貨對象 2021/09/29 呎價平風險低 工廈成外資掃貨對象 施政報告前爆新盤爆搶客戰 2021/09/27 施政報告前爆新盤爆搶客戰 一手市場 紅磡 九建 發展商 將軍澳