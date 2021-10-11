環海．東岸將軍澳ver.登場！

市場焦點集中沙田大型新盤的同時，多個新盤部署截擊，當中多年未有推盤的九建重出江湖，旗下將軍澳石角路新盤快推售，項目提供1556伙，市傳開則、面積及布局，亦與同系紅磡環海．東岸相當類似，有將軍澳版環海．東岸之稱。

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