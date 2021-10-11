恒大汽車僅見散戶落飛加倉 名家專區 2021/10/11 分享： 恒大集團（03333）負面消息不斷，拖累恒大系股份反覆向下，惟不乏散戶在恒大系被推上風尖浪口間，頻頻入市買貨，當中以恒大汽車（00708）最受散戶青睞。 散戶大舉加倉恒大汽車，據聯交所中央結算系統持股紀 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 李哲毅 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 比特幣曾越5.6萬關 市場大到不能忽視？ 2021/10/09 比特幣曾越5.6萬關 市場大到不能忽視？ 交易講場 - 冠軍MPF年內累漲17% 捧場客賺逾4萬 2021/10/08 冠軍MPF年內累漲17% 捧場客賺逾4萬 交易講場 - fb風波 恐臨新一輪監管浪潮 2021/10/07 fb風波 恐臨新一輪監管浪潮 交易講場 - 恒生周息率回升至4.5厘 告別低息期 2021/10/06 恒生周息率回升至4.5厘 告別低息期 交易講場 - 中港未通關零售難反彈 大摩看好希慎估值 2021/10/05 中港未通關零售難反彈 大摩看好希慎估值 中國恒大（03333） 恒大汽車（00708） 買入 沽出 增持 減持 瑞銀 中策集團（00235） 威華達控股（00622）