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恒大汽車僅見散戶落飛加倉

名家專區 2021/10/11

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恒大集團（03333）負面消息不斷，拖累恒大系股份反覆向下，惟不乏散戶在恒大系被推上風尖浪口間，頻頻入市買貨，當中以恒大汽車（00708）最受散戶青睞。

散戶大舉加倉恒大汽車，據聯交所中央結算系統持股紀

...

撰文 : 李哲毅

欄名 : 交易講場

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