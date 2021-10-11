恒大汽車僅見散戶落飛加倉

恒大集團（03333）負面消息不斷，拖累恒大系股份反覆向下，惟不乏散戶在恒大系被推上風尖浪口間，頻頻入市買貨，當中以恒大汽車（00708）最受散戶青睞。

散戶大舉加倉恒大汽車，據聯交所中央結算系統持股紀

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