樓價只升不跌期望 實難扭轉 名家專區 14:00 2021/10/11 分享： 施政報告塵埃落定，提出了宏大願景的《北部都會區》，並預視20至25年後，即到2046年可建逾百萬伙公私營單位，政府 「終極」出招增加房屋供應，唯短期供應仍缺，「遠水難救近火」下，未改市民對樓價只升不跌的期望。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 北區地價急升 農地補價要快手 2021/07/30 北區地價急升 農地補價要快手 高價投地 催旺新界新盤 2021/08/03 高價投地 催旺新界新盤 樓價破頂 增加造地建屋迫切性 2021/08/14 樓價破頂 增加造地建屋迫切性 減賣地 發展商謀對策 2021/09/15 減賣地 發展商謀對策 你可能感興趣 北區地價急升 農地補價要快手 09:00 2021/07/30 北區地價急升 農地補價要快手 高價投地 催旺新界新盤 01:00 2021/08/03 高價投地 催旺新界新盤 樓價破頂 增加造地建屋迫切性 14:00 2021/08/14 樓價破頂 增加造地建屋迫切性 最新專欄文章 專家樓論 - 明賺暗蝕見得多 明蝕暗賺見過未 今日 明賺暗蝕見得多 明蝕暗賺見過未 專家樓論 - 新鐵踏站帶挈樓價升值潛力? 2021/10/08 新鐵踏站帶挈樓價升值潛力? 專家樓論 - 會不會又是坐車出市區上班？ 2021/10/08 會不會又是坐車出市區上班？ 專家樓論 - 100萬個單位多不多？ 2021/10/07 100萬個單位多不多？ 專家樓論 - 回到初心 2021/10/06 回到初心 賣地 農地 尚宜 LP10 樓價 成交 上水 施政報告