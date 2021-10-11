樓價只升不跌期望 實難扭轉

施政報告塵埃落定，提出了宏大願景的《北部都會區》，並預視20至25年後，即到2046年可建逾百萬伙公私營單位，政府 「終極」出招增加房屋供應，唯短期供應仍缺，「遠水難救近火」下，未改市民對樓價只升不跌的期望。

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