  • 32°C
香港時間 : 20211011日 (週一) 14:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

樓價只升不跌期望 實難扭轉

名家專區 14:00 2021/10/11

分享：

施政報告塵埃落定，提出了宏大願景的《北部都會區》，並預視20至25年後，即到2046年可建逾百萬伙公私營單位，政府 「終極」出招增加房屋供應，唯短期供應仍缺，「遠水難救近火」下，未改市民對樓價只升不跌的期望。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

相關文章

北區地價急升 農地補價要快手
2021/07/30
北區地價急升 農地補價要快手
高價投地 催旺新界新盤
2021/08/03
高價投地 催旺新界新盤
樓價破頂 增加造地建屋迫切性
2021/08/14
樓價破頂 增加造地建屋迫切性
減賣地 發展商謀對策
2021/09/15
減賣地 發展商謀對策

你可能感興趣

北區地價急升 農地補價要快手
09:00 2021/07/30
北區地價急升 農地補價要快手
高價投地 催旺新界新盤
01:00 2021/08/03
高價投地 催旺新界新盤
樓價破頂 增加造地建屋迫切性
14:00 2021/08/14
樓價破頂 增加造地建屋迫切性

最新專欄文章

專家樓論 - 明賺暗蝕見得多 明蝕暗賺見過未
今日
明賺暗蝕見得多 明蝕暗賺見過未
專家樓論 - 新鐵踏站帶挈樓價升值潛力?
2021/10/08
新鐵踏站帶挈樓價升值潛力?
專家樓論 - 會不會又是坐車出市區上班？
2021/10/08
會不會又是坐車出市區上班？
專家樓論 - 100萬個單位多不多？
2021/10/07
100萬個單位多不多？
專家樓論 - 回到初心
2021/10/06
回到初心
賣地 農地 尚宜 LP10 樓價 成交 上水 施政報告

下一篇文章

環海．東岸將軍澳ver.登場！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版