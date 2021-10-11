林鄭明晤地產商 爭連任呼之欲出？ 名家專區 2021/10/11 分享： 特首林鄭月娥的施政報告，糾正過去多項中央不滿的政策，全面配合國家發展策略，獲北京積極評價。林鄭也愈戰愈勇，多位建制中人坦言，她角逐連任，已呼之欲出。 據知，林鄭已邀約地產建設商會的一眾地產商，周二到政府 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 林鄭：中聯辦關心市民 並非變「第二管治團隊」 今日 林鄭：中聯辦關心市民 並非變「第二管治團隊」 你可能感興趣 林鄭：中聯辦關心市民 並非變「第二管治團隊」 今日 01:00 林鄭：中聯辦關心市民 並非變「第二管治團隊」 最新專欄文章 有政戲 - 特首戰待明朗化 選委未敢亂押注 2021/10/08 特首戰待明朗化 選委未敢亂押注 有政戲 - 林鄭交功課 中央收貨嗎？ 2021/10/07 林鄭交功課 中央收貨嗎？ 有政戲 - 施政報告今出爐 增白石角站通科學園 2021/10/06 施政報告今出爐 增白石角站通科學園 有政戲 - 港府研「通關碼」 消息：技術完全可做到 2021/10/05 港府研「通關碼」 消息：技術完全可做到 有政戲 - 新界北變「出奇蛋」 滿足林鄭3個願望 2021/10/04 新界北變「出奇蛋」 滿足林鄭3個願望 香港 政治 大灣區 北京 立法會 地產 深圳 媒體 施政報告 陳茂波