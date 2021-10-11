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林鄭明晤地產商 爭連任呼之欲出？

名家專區 2021/10/11

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特首林鄭月娥的施政報告，糾正過去多項中央不滿的政策，全面配合國家發展策略，獲北京積極評價。林鄭也愈戰愈勇，多位建制中人坦言，她角逐連任，已呼之欲出。

據知，林鄭已邀約地產建設商會的一眾地產商，周二到政府

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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