林鄭明晤地產商 爭連任呼之欲出？

特首林鄭月娥的施政報告，糾正過去多項中央不滿的政策，全面配合國家發展策略，獲北京積極評價。林鄭也愈戰愈勇，多位建制中人坦言，她角逐連任，已呼之欲出。

據知，林鄭已邀約地產建設商會的一眾地產商，周二到政府

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