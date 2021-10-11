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【ATM股價】美團阿里齊領軍 恒指曾彈逾500點上試關鍵阻力（第二版）（附圖）

財金 11:18 2021/10/11

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最弱藍籌科網股阿里巴巴 （09988） 上周轉勢領漲，本周由美團 （03690） 飆升最多逾8%加入領漲行列。恒指今早最多勁彈逾500點，蓄勢上試短綫主要阻力位。

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欄名 : 港股脈博

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