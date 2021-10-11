【ATM股價】美團阿里齊領軍 恒指曾彈600點上試關鍵阻力（第二版）（附圖） 財金 14:21 2021/10/11 分享： 最弱藍籌科網股阿里巴巴 （09988） 上周轉勢領漲，本周由美團 （03690） 飆升最多逾8%加入領漲行列。恒指今早最多勁彈600點，蓄勢上試短綫主要阻力位。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 港股脈博 最新專欄文章 【資金流向】港股甫反彈盈富即見大走資 反攻二萬五受阻有先兆?（第三版） 2021/10/08 【資金流向】港股甫反彈盈富即見大走資 反攻二萬五受阻有先兆?（第三版） 【港股脈博】大戶收齊貨開腔力撐 中概科技股單日市值急漲8000億（第二版） 2021/10/07 【港股脈博】大戶收齊貨開腔力撐 中概科技股單日市值急漲8000億（第二版） 【加息憂慮】高油價引發提前加息憂慮 三桶油外滙豐最樂觀（第三版） 2021/10/06 【加息憂慮】高油價引發提前加息憂慮 三桶油外滙豐最樂觀（第三版） 【二萬四攻防戰】淡友10月再進襲 期指連日大低水（第三版） 2021/10/04 【二萬四攻防戰】淡友10月再進襲 期指連日大低水（第三版） 【港股脈博】港股季結好淡角力續上演 阿里再創上市新低（第三版） 2021/09/30 【港股脈博】港股季結好淡角力續上演 阿里再創上市新低（第三版） 反壟斷 恒生指數 百度集團—SW（09888） 京東集團—SW（09618） 壟斷 中國概念股 阿里巴巴－SW（09988） 網易（美：NTES） 京東（美：JD）