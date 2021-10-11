【暴跌17%】聯想變幻想 楊元慶「計錯數」令回A上市脫腳？ 財金猛人追蹤 11:39 2021/10/11 分享： 上周才公布擬以中國預託證券CDR回A上市、且已獲上交所受理的聯想 （00992） ，昨傍晚6時突然公告撤回申請，聯想截至10：50急挫17%，上周升幅瞬間蒸發。公司CEO 楊元慶莫非「計錯數」？ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 相關文章 專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法 今日 專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法 你可能感興趣 專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法 今日 00:01 專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法 最新專欄文章 【沽空報告】「失信人」賈躍亭創辦的法拉第未來遭狙擊 股價不跌反升？（第二版） 2021/10/08 【沽空報告】「失信人」賈躍亭創辦的法拉第未來遭狙擊 股價不跌反升？（第二版） 【恒大危機】「股壇狙擊手」親授必勝財技？ 揭甘比私有化華置背後玄機（第三版） 2021/10/07 【恒大危機】「股壇狙擊手」親授必勝財技？ 揭甘比私有化華置背後玄機（第三版） 【超人掃貨】股價低殘現黃金機會？ 李嘉誠7月以來36度增持長實（附大行最新目標價） 2021/10/06 【超人掃貨】股價低殘現黃金機會？ 李嘉誠7月以來36度增持長實（附大行最新目標價） 【內房債務危機】昔日「鋤D會」力撐上市 「曾慶紅侄女」花樣年今淪恒大二號？（第四版） 2021/10/05 【內房債務危機】昔日「鋤D會」力撐上市 「曾慶紅侄女」花樣年今淪恒大二號？（第四版） 【恒大危機】傳合生創展收購恒大物業 「潮州幫」朱孟依接中央密旨？（第二版） 2021/10/04 【恒大危機】傳合生創展收購恒大物業 「潮州幫」朱孟依接中央密旨？（第二版） 聯想集團（00992） A股 科創板 基金 CDR IPO 上海證券交易所 創業板