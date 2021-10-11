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【暴跌17%】聯想變幻想 楊元慶「計錯數」令回A上市脫腳？（附大行最新調整後目標價）

財金猛人追蹤 14:16 2021/10/11

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上周才公布擬以中國預託證券CDR回A上市、且已獲上交所受理的聯想 （00992） ，昨傍晚6時突然公告撤回申請，聯想截至10：50急挫17%，上周升幅瞬間蒸發。公司CEO 楊元慶莫非「計錯數」？

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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