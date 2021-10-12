【高息系列】平均息率7.7厘 Q4贏面最高板塊 （宏觀篇） 研究報告 15:52 2021/10/12 分享： 踏入第4季度,市場仍然離不開反覆波動的態勢,從通脹到滯脹的風險預期,似乎再次令市場風格調整，綜合中外券商對本季投資策略的看法，股市波動是主調，先跌後升的期望亦高，選股要將焦點返回平＋主題，還有前景的方向篩選。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【高息系列】捉4季贏面最高板塊的黑馬股（內銀季績攻略）第三版 今日 【高息系列】捉4季贏面最高板塊的黑馬股（內銀季績攻略）第三版 【股王回升】騰訊跌定未？一文睇多間券商最新看法（第二版） 今日 【股王回升】騰訊跌定未？一文睇多間券商最新看法（第二版） 【內房危機】政策拐點料至 大摩看一內房現價可翻倍（附內房股潛在升幅一覽） 今日 【內房危機】政策拐點料至 大摩看一內房現價可翻倍（附內房股潛在升幅一覽） 【借債起動】中港建築股廣獲看好（第三版） 今日 【借債起動】中港建築股廣獲看好（第三版） 【十倍股】電動車新勢力三強 距離盈利還有多遠？（第二版） 2021/10/11 【十倍股】電動車新勢力三強 距離盈利還有多遠？（第二版） 國有內銀股 H股 港股 A股 市場動向 宏觀分析 投資推介 大行報告 滯脹 投資策略