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【高息系列】平均息率7.7厘  Q4贏面最高板塊 第二版

研究報告 14:56 2021/10/11

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踏入第4季度,市場仍然離不開反覆波動的態勢,從通脹到滯脹的風險預期,似乎再次令市場風格調整，綜合中外券商對本季投資策略的看法，股市波動是主調，先跌後升的期望亦高，選股要將焦點返回平＋主題，還有前景的方向篩選。

...

欄名 : 券商有路捉

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