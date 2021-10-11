【大市拆局】阿里美團午後高位暫受阻 短綫走勢可看反向指標? 財金 15:24 2021/10/11 分享： 港股今日續由阿里巴巴（09988）及美團（03690）兩大藍籌科網股領軍上衝，恒指午後曾升600點，阿里和美團亦在勁升最多近一成後，升幅稍為收窄。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【北水派貨】中央指令不惜代價供電二次發酵 電力股全綫瀉 2021/10/08 【北水派貨】中央指令不惜代價供電二次發酵 電力股全綫瀉 【大市拆局】北部都會區農地變黃金? 恒地大翻身曾飆近一成（第二版） 2021/10/07 【大市拆局】北部都會區農地變黃金? 恒地大翻身曾飆近一成（第二版） 【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格瞓身增持 阿里巴巴翻身在望?（第二版） 2021/10/06 【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格瞓身增持 阿里巴巴翻身在望?（第二版） 【大市拆局】滙豐重倉恒大美元債 股價下試40元關有理?（第二版） 2021/10/04 【大市拆局】滙豐重倉恒大美元債 股價下試40元關有理?（第二版） 【結算前瞻】9月期指結算前夕 下月合約炒低水藏暗湧（第三版） 2021/09/28 【結算前瞻】9月期指結算前夕 下月合約炒低水藏暗湧（第三版） 中國概念股 減持 增持 阿里巴巴－SW（09988） 股票 港股 台積電 恒生指數 沽空