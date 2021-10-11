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【大市拆局】阿里美團午後高位暫受阻 短綫走勢可看反向指標?（第二版）

財金 18:12 2021/10/11

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港股今日續由阿里巴巴 （09988） 及美團 （03690） 兩大藍籌科網股領軍上衝，恒指午後曾升600點，阿里和美團亦在勁升最多近一成後，升幅稍為收窄。

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欄名 : 大市拆局

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