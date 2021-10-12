【借債起動】中港建築股獲廣看好（第二版） 研究報告 08:20 2021/10/12 分享： 內地在9月尾推出多項針對大灣區交通基建的利好政策，刺激內地股市，國慶後相關內地股股價大漲，行業前景利好。特區政府《施政報告》提出建設「北部都會區」，覆蓋由西至東的深港口岸經濟帶，地產、建築等企業潛力大。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【高息系列】捉第4季贏面最高板塊之二（季績攻略） 今日 【高息系列】捉第4季贏面最高板塊之二（季績攻略） 【高息系列】平均息率7.7厘 Q4贏面最高板塊之一 今日 【高息系列】平均息率7.7厘 Q4贏面最高板塊之一 【十倍股】電動車新勢力三強 距離盈利還有多遠？（第二版） 2021/10/11 【十倍股】電動車新勢力三強 距離盈利還有多遠？（第二版） 【掌握先機】明年經濟前瞻 投資曙光在望 2021/10/11 【掌握先機】明年經濟前瞻 投資曙光在望 【能源危機】高盛看油價上90美元 產業鏈受惠分析 2021/10/11 【能源危機】高盛看油價上90美元 產業鏈受惠分析 中國市場 大行報告 市場動向 基建 經濟 債券 基建項目 北部都會區 國慶 大灣區