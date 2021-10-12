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【借債起動】中港建築股獲廣看好（第二版）

研究報告 08:20 2021/10/12

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內地在9月尾推出多項針對大灣區交通基建的利好政策，刺激內地股市，國慶後相關內地股股價大漲，行業前景利好。特區政府《施政報告》提出建設「北部都會區」，覆蓋由西至東的深港口岸經濟帶，地產、建築等企業潛力大。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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