沙特主權基金 收購紐卡素為咩？ 國際 18:52 2021/10/11 分享： 英格蘭超級聯賽賽會本月初批准沙特阿拉伯主權基金領導的財團，以3.05億英鎊（約32億港元）收購老牌球會紐卡素（Newcastle）。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 英國人手荒非一日之寒 折射經濟深層矛盾 2021/10/09 英國人手荒非一日之寒 折射經濟深層矛盾 能源危機避不了 最壞時刻仍未到 2021/10/07 能源危機避不了 最壞時刻仍未到 FB噩運纏身 三大危機威脅成長 2021/10/07 FB噩運纏身 三大危機威脅成長 英國財相終亮劍 意在約翰遜相位 2021/10/05 英國財相終亮劍 意在約翰遜相位 新冠藥研發取突破 可成世界救星？ 2021/10/04 新冠藥研發取突破 可成世界救星？ 你可能感興趣 英國人手荒非一日之寒 折射經濟深層矛盾 09:05 2021/10/09 英國人手荒非一日之寒 折射經濟深層矛盾 能源危機避不了 最壞時刻仍未到 17:53 2021/10/07 能源危機避不了 最壞時刻仍未到 FB噩運纏身 三大危機威脅成長 17:52 2021/10/07 FB噩運纏身 三大危機威脅成長 最新專欄文章 國金札記 - 英「人手荒」由來已久 折射經濟深層矛盾 今日 英「人手荒」由來已久 折射經濟深層矛盾 英國人手荒非一日之寒 折射經濟深層矛盾 2021/10/09 英國人手荒非一日之寒 折射經濟深層矛盾 國金札記 - 能源危機避不了 最壞時刻仍未到 2021/10/08 能源危機避不了 最壞時刻仍未到 國金札記 - fb噩運纏身 3大危機威脅成長 2021/10/07 fb噩運纏身 3大危機威脅成長 英國財相終亮劍 意在約翰遜相位 2021/10/06 英國財相終亮劍 意在約翰遜相位 外交 沙特阿拉伯 穆罕默德本薩勒曼 英超 足球 收購 阿布扎比 曼城 卡塔爾 英國