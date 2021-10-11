  • 29°C
香港時間 : 20211011日 (週一) 19:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

沙特主權基金 收購紐卡素為咩？

國際 18:52 2021/10/11

分享：

英格蘭超級聯賽賽會本月初批准沙特阿拉伯主權基金領導的財團，以3.05億英鎊（約32億港元）收購老牌球會紐卡素（Newcastle）。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

相關文章

英國人手荒非一日之寒 折射經濟深層矛盾
2021/10/09
英國人手荒非一日之寒 折射經濟深層矛盾
能源危機避不了 最壞時刻仍未到
2021/10/07
能源危機避不了 最壞時刻仍未到
FB噩運纏身 三大危機威脅成長
2021/10/07
FB噩運纏身 三大危機威脅成長
英國財相終亮劍 意在約翰遜相位
2021/10/05
英國財相終亮劍 意在約翰遜相位
新冠藥研發取突破 可成世界救星？
2021/10/04
新冠藥研發取突破 可成世界救星？

你可能感興趣

英國人手荒非一日之寒 折射經濟深層矛盾
09:05 2021/10/09
英國人手荒非一日之寒 折射經濟深層矛盾
能源危機避不了 最壞時刻仍未到
17:53 2021/10/07
能源危機避不了 最壞時刻仍未到
FB噩運纏身 三大危機威脅成長
17:52 2021/10/07
FB噩運纏身 三大危機威脅成長

最新專欄文章

國金札記 - 英「人手荒」由來已久 折射經濟深層矛盾
今日
英「人手荒」由來已久 折射經濟深層矛盾
英國人手荒非一日之寒 折射經濟深層矛盾
2021/10/09
英國人手荒非一日之寒 折射經濟深層矛盾
國金札記 - 能源危機避不了 最壞時刻仍未到
2021/10/08
能源危機避不了 最壞時刻仍未到
國金札記 - fb噩運纏身 3大危機威脅成長
2021/10/07
fb噩運纏身 3大危機威脅成長
英國財相終亮劍 意在約翰遜相位
2021/10/06
英國財相終亮劍 意在約翰遜相位
外交 沙特阿拉伯 穆罕默德本薩勒曼 英超 足球 收購 阿布扎比 曼城 卡塔爾 英國

下一篇文章

【大市拆局】阿里美團午後高位暫受阻 短綫走勢可看反向指標?（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版