大摩：油價油股不同步走勢逆轉 名家專區 2021/10/12 分享： 國際油價愈升愈有，最新已升越80美元。市場愈益相信，在供應短缺下，油價將企於高位，摩根士丹利亦唱好油股前景。不過，隨着全球陷入滯脹（高通脹兼經濟差）的風險升溫，中美為推低通脹，或會釋放戰略石油儲備，若 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 陳韻妍 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 恒大汽車僅見散戶落飛加倉 2021/10/11 恒大汽車僅見散戶落飛加倉 交易講場 - 比特幣曾越5.6萬關 市場大到不能忽視？ 2021/10/09 比特幣曾越5.6萬關 市場大到不能忽視？ 交易講場 - 冠軍MPF年內累漲17% 捧場客賺逾4萬 2021/10/08 冠軍MPF年內累漲17% 捧場客賺逾4萬 交易講場 - fb風波 恐臨新一輪監管浪潮 2021/10/07 fb風波 恐臨新一輪監管浪潮 交易講場 - 恒生周息率回升至4.5厘 告別低息期 2021/10/06 恒生周息率回升至4.5厘 告別低息期 石油 天然氣 滯脹 商品 石油石化股 油服股 中國石油股份（00857） 人民幣 新經濟 美元