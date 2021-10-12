大摩：油價油股不同步走勢逆轉

國際油價愈升愈有，最新已升越80美元。市場愈益相信，在供應短缺下，油價將企於高位，摩根士丹利亦唱好油股前景。不過，隨着全球陷入滯脹（高通脹兼經濟差）的風險升溫，中美為推低通脹，或會釋放戰略石油儲備，若

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