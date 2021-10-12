  • 25°C
香港時間 : 20211012日 (週二) 03:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大摩：油價油股不同步走勢逆轉

名家專區 2021/10/12

分享：

國際油價愈升愈有，最新已升越80美元。市場愈益相信，在供應短缺下，油價將企於高位，摩根士丹利亦唱好油股前景。不過，隨着全球陷入滯脹（高通脹兼經濟差）的風險升溫，中美為推低通脹，或會釋放戰略石油儲備，若

...

撰文 : 陳韻妍

欄名 : 交易講場

最新專欄文章

交易講場 - 恒大汽車僅見散戶落飛加倉
2021/10/11
恒大汽車僅見散戶落飛加倉
交易講場 - 比特幣曾越5.6萬關 市場大到不能忽視？
2021/10/09
比特幣曾越5.6萬關 市場大到不能忽視？
交易講場 - 冠軍MPF年內累漲17% 捧場客賺逾4萬
2021/10/08
冠軍MPF年內累漲17% 捧場客賺逾4萬
交易講場 - fb風波 恐臨新一輪監管浪潮
2021/10/07
fb風波 恐臨新一輪監管浪潮
交易講場 - 恒生周息率回升至4.5厘 告別低息期
2021/10/06
恒生周息率回升至4.5厘 告別低息期
石油 天然氣 滯脹 商品 石油石化股 油服股 中國石油股份（00857） 人民幣 新經濟 美元

上一篇文章

事業單位改革 經濟影響重大

下一篇文章

工廈爆冷成焦點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版