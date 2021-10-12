海通朱日平：重塑全球生產供應鏈

由於消費需求居高不下，低存貨水平將推動庫存重建，並為短期增長提供動力。但長期來看，全球各國若想從根本上改變其供應鏈結構，更深層的生產技術轉型或許是必不可少的，且這一轉型可能會以犧牲大量工作機會為代價。

...