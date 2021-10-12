海通朱日平：重塑全球生產供應鏈 名家專區 2021/10/12 分享： 由於消費需求居高不下，低存貨水平將推動庫存重建，並為短期增長提供動力。但長期來看，全球各國若想從根本上改變其供應鏈結構，更深層的生產技術轉型或許是必不可少的，且這一轉型可能會以犧牲大量工作機會為代價。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 朱日平 海通國際資深環球經濟學家 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 摩根資管許長泰：儲局減買債 股市非必跌 2021/10/08 摩根資管許長泰：儲局減買債 股市非必跌 專訪 - 普徠仕沈文婷：收水漸成形 短期添波動 2021/10/07 普徠仕沈文婷：收水漸成形 短期添波動 【限電危機】瑞銀汪濤恐雙控延至2022年 周期有待評估（第二版） 2021/10/06 【限電危機】瑞銀汪濤恐雙控延至2022年 周期有待評估（第二版） 宏利方君明：大灣區內房可以安全過渡 2021/10/06 宏利方君明：大灣區內房可以安全過渡 【名家論市】景順料年底股市好過現在 2021/10/05 【名家論市】景順料年底股市好過現在 經濟 美國 貨幣政策 通脹 加息 量化寬鬆 CPI 3D打印 證劵 宏觀分析