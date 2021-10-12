中海油估值漲 油價望90美元 名家專區 2021/10/12 分享： 國企指數連升三日，昨日更裂口高開高走，只要成功升越50天綫則有望衝擊9600點。至於資源股有調整趨勢，但國際油價一浪高於一浪，年底前有望突破90美元，但中國海洋石油（00883）預測市盈率（PE）不足 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股待破下降軌 保歷加通道收窄（第四版） 2021/10/11 港股待破下降軌 保歷加通道收窄（第四版） 中字股實力談 - 國指三底背馳 催化劑在年底 2021/10/09 國指三底背馳 催化劑在年底 中字股實力談 - 港股十月震盪 年底好戲連場（第四版） 2021/10/08 港股十月震盪 年底好戲連場（第四版） 中字股實力談 - 中通將復甦 價格戰暫停 2021/10/08 中通將復甦 價格戰暫停 中字股實力談 - 港股反彈難言升浪 習拜會或是轉捩點（第三版） 2021/10/07 港股反彈難言升浪 習拜會或是轉捩點（第三版） 每股盈利 每股資產淨值 石油 紐約期油 光大環境（00257） 北控水務集團（00371） 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 聯想集團（00992）