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中海油估值漲 油價望90美元

名家專區 2021/10/12

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國企指數連升三日，昨日更裂口高開高走，只要成功升越50天綫則有望衝擊9600點。至於資源股有調整趨勢，但國際油價一浪高於一浪，年底前有望突破90美元，但中國海洋石油（00883）預測市盈率（PE）不足

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 每股資產淨值 石油 紐約期油 光大環境（00257） 北控水務集團（00371） 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 聯想集團（00992）

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