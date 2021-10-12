中海油估值漲 油價望90美元

國企指數連升三日，昨日更裂口高開高走，只要成功升越50天綫則有望衝擊9600點。至於資源股有調整趨勢，但國際油價一浪高於一浪，年底前有望突破90美元，但中國海洋石油（00883）預測市盈率（PE）不足

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