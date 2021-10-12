【港股脈博】阿里急回補裂口 反彈強勢暫未失 財金 10:28 2021/10/12 分享： 港股今早低開逾300點後，早段跌幅一度擴大至逾400點。昨日領漲的藍籌科技股全綫回調，當中又以阿里巴巴（09988）早段曾大跌逾半成，更令市場關注強反彈升勢是否就此告一段落。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 港股脈博 最新專欄文章 【ATM股價】美團阿里齊領軍 恒指曾彈600點上試關鍵阻力（第三版）（附圖） 2021/10/11 【ATM股價】美團阿里齊領軍 恒指曾彈600點上試關鍵阻力（第三版）（附圖） 【資金流向】港股甫反彈盈富即見大走資 反攻二萬五受阻有先兆?（第三版） 2021/10/08 【資金流向】港股甫反彈盈富即見大走資 反攻二萬五受阻有先兆?（第三版） 【港股脈博】大戶收齊貨開腔力撐 中概科技股單日市值急漲8000億（第二版） 2021/10/07 【港股脈博】大戶收齊貨開腔力撐 中概科技股單日市值急漲8000億（第二版） 【加息憂慮】高油價引發提前加息憂慮 三桶油外滙豐最樂觀（第三版） 2021/10/06 【加息憂慮】高油價引發提前加息憂慮 三桶油外滙豐最樂觀（第三版） 【二萬四攻防戰】淡友10月再進襲 期指連日大低水（第三版） 2021/10/04 【二萬四攻防戰】淡友10月再進襲 期指連日大低水（第三版） 成交 阿里巴巴 小米 沽空 港股 阿里巴巴－SW（09988）