  • 26°C
香港時間 : 20211012日 (週二) 19:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股脈博】阿里急回補裂口 反彈強勢暫未失（第三版）

財金 18:43 2021/10/12

分享：

港股今早低開逾300點後，早段跌幅一度擴大至逾400點。昨日領漲的藍籌科技股全綫回調，當中又以阿里巴巴 （09988） 早段曾大跌逾半成，更令市場關注強反彈升勢是否就此告一段落。

...

欄名 : 港股脈博

最新專欄文章

【ATM股價】美團阿里齊領軍 恒指曾彈600點上試關鍵阻力（第三版）（附圖）
2021/10/11
【ATM股價】美團阿里齊領軍 恒指曾彈600點上試關鍵阻力（第三版）（附圖）
【資金流向】港股甫反彈盈富即見大走資 反攻二萬五受阻有先兆?（第三版）
2021/10/08
【資金流向】港股甫反彈盈富即見大走資 反攻二萬五受阻有先兆?（第三版）
【港股脈博】大戶收齊貨開腔力撐 中概科技股單日市值急漲8000億（第二版）
2021/10/07
【港股脈博】大戶收齊貨開腔力撐 中概科技股單日市值急漲8000億（第二版）
【加息憂慮】高油價引發提前加息憂慮 三桶油外滙豐最樂觀（第三版）
2021/10/06
【加息憂慮】高油價引發提前加息憂慮 三桶油外滙豐最樂觀（第三版）
【二萬四攻防戰】淡友10月再進襲 期指連日大低水（第三版）
2021/10/04
【二萬四攻防戰】淡友10月再進襲 期指連日大低水（第三版）
成交 阿里巴巴 小米 沽空 港股 阿里巴巴－SW（09988）

下一篇文章

【大市拆局】颶風迫近A股轉淡 港股半日成交縮兩成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版