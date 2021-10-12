【高息系列】捉第4季贏面最高板塊之二（季績攻略） 研究報告 10:53 2021/10/12 分享： 本篇今天繼續昨日提及平均息率達7.7厘，坐享三大催化劑的內銀板塊，倘大家認同，第4季股市呈前高後低,國策對內房政策糾偏、內地幣策寬鬆度好於預期，那麼昨日提及第4季贏面最高的板塊,內銀的確信性增加不少。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【高息系列】平均息率7.7厘 Q4贏面最高板塊之一 今日 【高息系列】平均息率7.7厘 Q4贏面最高板塊之一 【借債起動】中港建築股獲廣看好 今日 【借債起動】中港建築股獲廣看好 【十倍股】電動車新勢力三強 距離盈利還有多遠？（第二版） 2021/10/11 【十倍股】電動車新勢力三強 距離盈利還有多遠？（第二版） 【掌握先機】明年經濟前瞻 投資曙光在望 2021/10/11 【掌握先機】明年經濟前瞻 投資曙光在望 【能源危機】高盛看油價上90美元 產業鏈受惠分析 2021/10/11 【能源危機】高盛看油價上90美元 產業鏈受惠分析 中國市場 市場動向 宏觀分析 投資推介 大行報告 H股 港股 A股 中小內銀股 國有內銀股