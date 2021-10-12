【高息系列】Q4季贏面最高板塊的白馬股VS黑馬股（季績攻略） 研究報告 17:09 2021/10/12 分享： 本篇今天繼續昨日提及平均息率達7.7厘，坐享三大催化劑的內銀板塊，倘大家認同，第4季股市呈前高後低，國策對內房政策糾偏、內地幣策寬鬆度好於預期，那麼昨日提及第4季贏面最高的板塊，內銀的確信性增加不少。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【守480元關】騰訊跌定未？一文睇多間券商最新看法（第三版） 今日 【守480元關】騰訊跌定未？一文睇多間券商最新看法（第三版） 【高息系列】平均息率7.7厘 Q4贏面最高板塊 （宏觀篇） 今日 【高息系列】平均息率7.7厘 Q4贏面最高板塊 （宏觀篇） 【內房危機】政策拐點料至 大摩看一內房現價可翻倍（附內房股潛在升幅一覽） 今日 【內房危機】政策拐點料至 大摩看一內房現價可翻倍（附內房股潛在升幅一覽） 【借債起動】中港建築股廣獲看好（第三版） 今日 【借債起動】中港建築股廣獲看好（第三版） 【十倍股】電動車新勢力三強 距離盈利還有多遠？（第二版） 2021/10/11 【十倍股】電動車新勢力三強 距離盈利還有多遠？（第二版） 中國市場 市場動向 宏觀分析 投資推介 大行報告 H股 港股 A股 中小內銀股 國有內銀股