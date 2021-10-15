【高息系列】Q4季贏面最高板塊的白馬股VS黑馬股（季績篇） 研究報告 11:21 2021/10/15 分享： 本篇繼續早前提及平均息率達7.7厘，坐享三大催化劑的內銀板塊，倘大家認同，第4季股市呈前高後低，國策對內房政策糾偏、內地幣策寬鬆度好於預期，那麼昨日提及第4季贏面最高的板塊，內銀的確信性增加不少。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 李欣華 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【防疫後遺症】運輸、快遞所受影響開始浮現 今日 【防疫後遺症】運輸、快遞所受影響開始浮現 【風電商機】碳中和政策扶助大勢所趨（第二版） 2021/10/13 【風電商機】碳中和政策扶助大勢所趨（第二版） 【國潮不再】花旗9點睇淡安踏 體品股宜轉呢隻 2021/10/13 【國潮不再】花旗9點睇淡安踏 體品股宜轉呢隻 【高息系列】平均息率7.7厘 Q4贏面最高板塊 （宏觀篇） 2021/10/12 【高息系列】平均息率7.7厘 Q4贏面最高板塊 （宏觀篇） 【內房危與機】迎政策拐點 大摩點倍升內房揭盅（附潛力排行榜）（第二版） 2021/10/12 【內房危與機】迎政策拐點 大摩點倍升內房揭盅（附潛力排行榜）（第二版） 中國市場 市場動向 宏觀分析 投資推介 大行報告 H股 港股 A股 中小內銀股 國有內銀股