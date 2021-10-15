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【高息系列】Q4季贏面最高板塊的白馬股VS黑馬股（季績篇）

研究報告 11:21 2021/10/15

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本篇繼續早前提及平均息率達7.7厘，坐享三大催化劑的內銀板塊，倘大家認同，第4季股市呈前高後低，國策對內房政策糾偏、內地幣策寬鬆度好於預期，那麼昨日提及第4季贏面最高的板塊，內銀的確信性增加不少。

...

撰文 : 李欣華

欄名 : 券商有路捉

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