【消費反彈】供給周期回升 明年中國消費有望企穩 研究報告 12:13 2021/10/12 分享： 內地疫情後消費復甦的進程有放緩迹象，受到疫情反復及高基數的影響，8月中國經濟繼續呈現放緩態勢，疫情的局部散發更是令消費「雪上加霜」。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【Q4展望】建銀料港股先跌後反彈 恒指22660至26500上落（第三版） 2021/10/08 【Q4展望】建銀料港股先跌後反彈 恒指22660至26500上落（第三版） 【震盪市】內地「雙控 」政策基調不變 3大方向揀股（第二版） 2021/10/04 【震盪市】內地「雙控 」政策基調不變 3大方向揀股（第二版） 【低吸策略】安本看好內地優質高含量ESG股 2021/10/04 【低吸策略】安本看好內地優質高含量ESG股 【旺季將至】未入冬季氣價先飈升 係時候揀定燃氣股 2021/09/24 【旺季將至】未入冬季氣價先飈升 係時候揀定燃氣股 【議息點評】儲局料提早明年加息 中金：減買債速度料較預期快 2021/09/23 【議息點評】儲局料提早明年加息 中金：減買債速度料較預期快 疫情 社會消費品零售總額 中國 零售 經濟