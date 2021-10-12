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【消費反彈】供給周期回升 明年中國消費有望企穩

研究報告 12:13 2021/10/12

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內地疫情後消費復甦的進程有放緩迹象，受到疫情反復及高基數的影響，8月中國經濟繼續呈現放緩態勢，疫情的局部散發更是令消費「雪上加霜」。

...

欄名 : 大行有路捉

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