【消費反彈】新冠特效藥將面世 料助明年中國消費回升（第二版） 研究報告 14:08 2021/10/12 分享： 對於明年內地的消費情況，西部證券預期有望回穩。雖然現時的消費走勢有所放緩，例如今年國慶黃金周內地旅遊資料甚至比去年還差，原因跟疫情反復並且暴發地散點化進而淡化了出行熱情等因素有關。不過西部證券指出，疫情面世與接種並未有效扭轉疫情對經濟和國內民眾日常生活的結構性影響。但是邏輯上，特效藥面世有望化解疫後的結構性問題。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【Q4展望】建銀料港股先跌後反彈 恒指22660至26500上落（第三版） 2021/10/08 【Q4展望】建銀料港股先跌後反彈 恒指22660至26500上落（第三版） 【震盪市】內地「雙控 」政策基調不變 3大方向揀股（第二版） 2021/10/04 【震盪市】內地「雙控 」政策基調不變 3大方向揀股（第二版） 【低吸策略】安本看好內地優質高含量ESG股 2021/10/04 【低吸策略】安本看好內地優質高含量ESG股 【旺季將至】未入冬季氣價先飈升 係時候揀定燃氣股 2021/09/24 【旺季將至】未入冬季氣價先飈升 係時候揀定燃氣股 【議息點評】儲局料提早明年加息 中金：減買債速度料較預期快 2021/09/23 【議息點評】儲局料提早明年加息 中金：減買債速度料較預期快 疫情 社會消費品零售總額 中國 零售 經濟